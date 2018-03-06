Мексиканский боксер Саул Альварес провалил допинг-тест

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Допинг-тест мексиканского профессионального боксера в среднем весе Сауля Альвареса, накануне второго боя против обладателя поясов WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадия Головкина, дал положительный результат. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В пробе спортсмена найден кленбутерол. Промоутерская компания Golden Boy Promotions заявила, что запрещенное вещество оказалось в организме Альвареса после приема зараженного мяса, из-за которого в последнее время пострадали десятки мексиканских Атлетов.

"Я уважаю спорт, поэтому случившееся меня очень беспокоит, раньше со мной ничего подобного не происходило. Я готов пройти любые процедуры, чтобы разъяснить эту ситуацию. Я верю, что в конечном итоге истина будет на моей стороне", - заявил Альварес.

Боксер, готовящийся к бою с чемпионом по четырем версиям казахстанцем Геннадием Головкиным, перенес свой тренировочный лагерь из Мексики в США и намерен пройти дополнительное тестирование. Бой с Головкиным должен был состоятся 5 мая.