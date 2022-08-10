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Лейла Алиева посмотрела выступления наших борцов на V Играх исламской солидарности

Лейла Алиева посмотрела выступления наших борцов на V Играх исламской солидарности Азербайджанские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали в первый день соревнований по борьбе V Игр исламской солидарности в турецкой Конье.
Индивидуальные
10 августа 2022 г. 23:47
Лейла Алиева посмотрела выступления наших борцов на V Играх исламской солидарности

Азербайджанские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали в первый день соревнований по борьбе V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.

Как передает Report ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в спортзале Конийского технического университета за выступлениями наших спортсменов наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и генеральный секретарь НОК Азер Алиев.

Напомним, что золото на счету Марии Стадник (50 кг), а также вольников Гаджи Алиева (65 кг) и Турана Байрамова (74 кг). Серебро у борчихи Алены Колесник (59 кг) и Абубакра Абакарова. Еще один атлет "вольного" стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг) выиграл бронзу.

Отметим, что хотя V Игры исламской солидарности должны были состояться в 2021 году, соревнования были перенесены на год из-за глобальной пандемии. На Играх, которые продлятся до 18 августа, за 483 комплекта медалей в 24 видах спорта борются более 4 000 спортсменов из 56 стран.

Проведение Игр именно в Конье неслучайно. Этот город, имеющий древнюю историю, считается также одним из важных центров исламской цивилизации. Мавзолей одного из великих поэтов-суфиев Джалаладдина Руми является местом паломничества для затворников. В целом, в Конье, где соединились различные культуры, царит дух гармонии.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности, проведенные 12-22 мая 2017 года в Баку, благодаря руководству президента Ильхама Алиева и деятельности первого вице-президента и председателя Организационного комитета Мехрибан Алиевой показали всему миру, что исламский мир может быть единым, и это единство приумножает наше могущество. На Исламиаде-2017 азербайджанские спортсмены с 162 медалями (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых) заняли первое место в командном зачете, Турция была второй (195 медалей), Иран - третьим (98 медалей), Узбекистан – четвертым (63 медали), Бахрейн – пятым (21 медаль).

Впервые Игры исламской солидарности были проведены в городе Джидда Саудовской Аравии. Вторая Исламиада, которую планировалось провести в столице Ирана Тегеране, была отменена. Третьи Игры были организованы в 2013 году в индонезийском городе Палембанге. VI Игры исламской солидарности состоятся в 2025 году в столице Камеруна Яунде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva güləşçilərimizin V İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı çıxışlarına baxıb

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