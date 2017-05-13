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    Исламиада: 9 из 10 дзюдоистов Азербайджана вышли в финал

    Еще одна дзюдоистка будет бороться за бронзу

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Дан старт состязаниям по дзюдо на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами вышли 4 мужчин и 6 женщин от Азербайджана. Из них 9 дзюдоистов вышли в финал.

    Среди мужчин своих противников одолели Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров, среди женщин - Аиша Гурбанлы, Базаррагча Эрденебат, Нязакят Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова. Оруджев и Гейдаров, а также Эрденебат и Гурбанлы были соперниками в решающей схватке. Ичинхорло Мунхцедев будет бороться за бронзу.

    Дзюдо

    Мужчины

    60 кг

    1/4 финала. Орхан Сафаров – Али Хусроф (Йемен) – иппон за 48 сек.

    1/2 финала. Орхан Сафаров – Отар Бестаев (Кыргызстан)

    ФИНАЛ. Орхан Сафаров – Бекир Озлю (Турция)

    66 кг

    1/4 финала. Ниджат Шихализаде – Эйса Мажраши (Саудовская Аравия) – победа по правилам золотого очка

    1/2 финала. Ниджат Шихализаде – Алиреза Хожасти (Иран) – иппон за 3 мин 24 сек.

    ФИНАЛ. Ниджат Шихализаде – Хоуд Зурдани (Алжир)

    73 кг

    1/8 финала. Рустам Оруджев – Бехрузи Хожазода (Таджикистан) - иппон за 2 мин 45 сек.

    1/4 финала. Рустам Оруджев – Юнис Одат Эйал Слман (Иордания) - иппон за 1 мин 54 сек.

    1/2 финала. Рустам Оруджев – Хасан Ванлыоглу (Турция)

    1/8 финала. Хидаят Гейдаров – Фредерик Адебайо Олимпио (Того) – иппон за 68 сек.

    1/4 финала. Хидаят Гейдаров – Бекадил Шаймерденов (Казахстан) - победа по правилам золотого очка

    1/2 финала. Хидаят Гейдаров – Гийосжон Бобоев (Узбекистан) - иппон за 55 сек 55.

    ФИНАЛ. Хидаят Гейдаров - Рустам Оруджев

    Женщины

    48 кг

    Полуфинал. Аиша Гурбанлы – Аях Китанех (Иордания) - иппон за 44 сек.

    1/4 финала. Базаррагча Эрденебат – Салтанат Султанбекова (Казахстан) - иппон за 3 мин 14 сек.

    1/2 финала. Базаррагча Эрденебат – Вафа Идрисси Шорфи (Марокко) - иппон за 3 мин 38 сек.

    ФИНАЛ. Аиша Гурбанлы – Базаррагча Эрденебат

    52 кг

    1/4 финала. Нязакят Азизова – Эстер Корин Эвала Бондим (Габон) – иппон за 49 сек.

    1/2 финала. Нязакят Азизова – Диора Кельдиорова (Узбекистан) - победа по правилам золотого очка

    ФИНАЛ. Нязакят Азизова – Ирем Коркмаз (Турция)

    57 кг

    1/8 финала. Ичинхорло Мунхцедев – Хадиль Элалми (Иордания)

    1/4 финала. Ичинхорло Мунхцедев – Ратиба Тарикет (Алжир) – поражение за 53 секунды

    Утешительная встреча. Ичинхорло Мунхцедев - Амангюль Алланазарова (Узбекистан) - иппон за 2 мин 23 сек.

    Встреча за бронзу. Ичинхорло Мунхцедев – Зулейха Абзетта Дабон (Кот-д'Ивуар)

    1/8 финала. Кифаят Гасымова – Юсра Албухайри (Марокко) – иппон за 1 сек.

    1/4 финала. Кифаят Гасымова – Ксения Белдягина (Кыргызстан) – иппон за 2 мин 34 сек.

    1/2 финала. Кифаят Гасымова - Зулейха Абзетта Дабон (Кот-д'Ивуар) - победа

    ФИНАЛ. Кифаят Гасымова - Ратиба Тарикет (Алжир)

    63 кг

    1/4 финала. Ханым Гусейнова – Айна Жумакулиева (Туркменистан) – иппон за 1 мин 29 сек.

    1/2 финала. Ханым Гусейнова – Мерьем Бъяуи (Тунис) - победа

    ФИНАЛ. Ханым Гусейнова - Бюсра Катипоглу (Турция).

    Отметим, что финальный этап соревнований начнется в 18:10 на Арене Гейдара Алиева. 

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