Исламиада: 9 из 10 дзюдоистов Азербайджана вышли в финал

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Дан старт состязаниям по дзюдо на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами вышли 4 мужчин и 6 женщин от Азербайджана. Из них 9 дзюдоистов вышли в финал.

Среди мужчин своих противников одолели Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров, среди женщин - Аиша Гурбанлы, Базаррагча Эрденебат, Нязакят Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова. Оруджев и Гейдаров, а также Эрденебат и Гурбанлы были соперниками в решающей схватке. Ичинхорло Мунхцедев будет бороться за бронзу.

Дзюдо

Мужчины

60 кг

1/4 финала. Орхан Сафаров – Али Хусроф (Йемен) – иппон за 48 сек.

1/2 финала. Орхан Сафаров – Отар Бестаев (Кыргызстан)

ФИНАЛ. Орхан Сафаров – Бекир Озлю (Турция)

66 кг

1/4 финала. Ниджат Шихализаде – Эйса Мажраши (Саудовская Аравия) – победа по правилам золотого очка

1/2 финала. Ниджат Шихализаде – Алиреза Хожасти (Иран) – иппон за 3 мин 24 сек.

ФИНАЛ. Ниджат Шихализаде – Хоуд Зурдани (Алжир)

73 кг

1/8 финала. Рустам Оруджев – Бехрузи Хожазода (Таджикистан) - иппон за 2 мин 45 сек.

1/4 финала. Рустам Оруджев – Юнис Одат Эйал Слман (Иордания) - иппон за 1 мин 54 сек.

1/2 финала. Рустам Оруджев – Хасан Ванлыоглу (Турция)

1/8 финала. Хидаят Гейдаров – Фредерик Адебайо Олимпио (Того) – иппон за 68 сек.

1/4 финала. Хидаят Гейдаров – Бекадил Шаймерденов (Казахстан) - победа по правилам золотого очка

1/2 финала. Хидаят Гейдаров – Гийосжон Бобоев (Узбекистан) - иппон за 55 сек 55.

ФИНАЛ. Хидаят Гейдаров - Рустам Оруджев

Женщины

48 кг

Полуфинал. Аиша Гурбанлы – Аях Китанех (Иордания) - иппон за 44 сек.

1/4 финала. Базаррагча Эрденебат – Салтанат Султанбекова (Казахстан) - иппон за 3 мин 14 сек.

1/2 финала. Базаррагча Эрденебат – Вафа Идрисси Шорфи (Марокко) - иппон за 3 мин 38 сек.

ФИНАЛ. Аиша Гурбанлы – Базаррагча Эрденебат

52 кг

1/4 финала. Нязакят Азизова – Эстер Корин Эвала Бондим (Габон) – иппон за 49 сек.

1/2 финала. Нязакят Азизова – Диора Кельдиорова (Узбекистан) - победа по правилам золотого очка

ФИНАЛ. Нязакят Азизова – Ирем Коркмаз (Турция)

57 кг

1/8 финала. Ичинхорло Мунхцедев – Хадиль Элалми (Иордания)

1/4 финала. Ичинхорло Мунхцедев – Ратиба Тарикет (Алжир) – поражение за 53 секунды

Утешительная встреча. Ичинхорло Мунхцедев - Амангюль Алланазарова (Узбекистан) - иппон за 2 мин 23 сек.

Встреча за бронзу. Ичинхорло Мунхцедев – Зулейха Абзетта Дабон (Кот-д'Ивуар)

1/8 финала. Кифаят Гасымова – Юсра Албухайри (Марокко) – иппон за 1 сек.

1/4 финала. Кифаят Гасымова – Ксения Белдягина (Кыргызстан) – иппон за 2 мин 34 сек.

1/2 финала. Кифаят Гасымова - Зулейха Абзетта Дабон (Кот-д'Ивуар) - победа

ФИНАЛ. Кифаят Гасымова - Ратиба Тарикет (Алжир)

63 кг

1/4 финала. Ханым Гусейнова – Айна Жумакулиева (Туркменистан) – иппон за 1 мин 29 сек.

1/2 финала. Ханым Гусейнова – Мерьем Бъяуи (Тунис) - победа

ФИНАЛ. Ханым Гусейнова - Бюсра Катипоглу (Турция).

Отметим, что финальный этап соревнований начнется в 18:10 на Арене Гейдара Алиева.