 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Гонщик Формулы-1: На Гран-при в Баку создана потрясающая инфраструктура

    Дженсон Баттон: Некоторые отрезки бакинской трассы достаточно интересы

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Организаторы Гран-при Европы Формулы-1 отлично выполнили свою работу, создав потрясающую инфраструктуру.

    Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом заявил британский гонщик Формулы-1, пилот команды McLaren Honda Дженсон Баттон.

    "Посмотрим, как будет развиваться ситуация. С нетерпением жду начала тренировок, но меня беспокоят некоторые повороты", - отметил гонщик. Д.Баттон подчеркнул, что некоторые отрезки бакинской трассы достаточно интересы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi