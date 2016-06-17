​Гонщик Формулы-1: На Гран-при в Баку создана потрясающая инфраструктура

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Организаторы Гран-при Европы Формулы-1 отлично выполнили свою работу, создав потрясающую инфраструктуру.

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом заявил британский гонщик Формулы-1, пилот команды McLaren Honda Дженсон Баттон.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация. С нетерпением жду начала тренировок, но меня беспокоят некоторые повороты", - отметил гонщик. Д.Баттон подчеркнул, что некоторые отрезки бакинской трассы достаточно интересы.