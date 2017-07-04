FIA не наложила штраф на пилота Феррари Феттеля за ситуацию с Хэмилтоном

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение не накладывать дополнительных санкций на немецкого пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за его действия в отношении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Как передает Report, 3 июля в Париже прошло заседание специальной комиссии по этому делу, на которое прибыл сам Феттель вместе с руководителем «Феррари» Маурицио Арривабене. Четырехкратный чемпион мира взял на себя ответственность за случившееся в Баку и принес свои извинения. Также Феттель заверил высокопоставленных чиновников FIA в том, что он в ближайшие 12 месяцев хочет посвятить свое личное время обучению молодых гонщиков.

Феттель без штрафов подходит к следующему этапу чемпионата — Гран-при Австрии, что пройдет с 7 по 9 июля.

По ходу Гран-при Азербайджана во время следования гонщиков за машиной безопасности после выхода из поворота Хэмилтон резко сбросил скорость, что стало неожиданностью для Феттеля. Немец не успел затормозить и врезался сзади в «Мерседес», повредив переднее антикрыло, после чего поравнялся с болидом британца и ударил его в борт, при этом махнув рукой в сторону соперника.