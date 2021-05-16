Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в трехраундовом поединке в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США) единогласным решением судей он проиграл иранцу Бенеилу Дариюшу, представляющему США.

Напомним, что в мае 2020 года Фергюсон уступил соотечественнику Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде, в декабре он проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре решением судей. Всего на счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 6 поражений.

В активе 32-летнего Дариюша 21 победа, 4 поражения, 1 ничья.