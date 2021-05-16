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Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC

Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Индивидуальные
16 мая 2021 г. 08:32
Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в трехраундовом поединке в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США) единогласным решением судей он проиграл иранцу Бенеилу Дариюшу, представляющему США.

Напомним, что в мае 2020 года Фергюсон уступил соотечественнику Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде, в декабре он проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре решением судей. Всего на счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 6 поражений.

В активе 32-летнего Дариюша 21 победа, 4 поражения, 1 ничья.

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