Фарид Гаибов посетил с визитом Индию

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов посетил Индию в качестве вице-президента 9-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов посетил Индию в качестве вице-президента 9-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).

Как сообщает Report, в ходе визита он принял участие в совместном заседании бюро COP9 в Нью-Дели.

Ф.Гаибов также принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между NADA India и Делийским национальным юридическим университетом.

В рамках визита он также встретился с министром здравоохранения и благополучия семьи Мансухом Мандавией, министром по делам молодежи и спорта Индии Ракшей Нихил Хадсе. В ходе встречи были обсуждены текущие отношения и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами.