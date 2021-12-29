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Чемпионат мира: Шахрияр Мамедъяров победил Магнуса Карлсена

Чемпионат мира: Шахрияр Мамедъяров победил Магнуса Карлсена В столице Польши Варшаве стартовал шахматный чемпионат мира по блицу.
Индивидуальные
29 декабря 2021 г. 22:48
Чемпионат мира: Шахрияр Мамедъяров победил Магнуса Карлсена

В столице Польши Варшаве стартовал шахматный чемпионат мира по блицу.

Как передает Report, Азербайджан представлен 12 гроссмейстерами.

В мужском турнире принимают участие Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы, Вугар Асадли и Хазар Бабазаде, а в женском зачете выступают Гюльнар Мамедова, Зейнаб и Туркан Мамедъяровы, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева.

В девятом туре Мамедъяров встретился с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном. 36-летний азербайджанский гроссмейстер белыми фигурами обыграл соперника на 36-м ходу.

После девяти туров наилучший результат демонстрирует Шахрияр, набравший 7 очков и идущий четвертым.

Среди женщин по 5 очков набрали Баладжаева, Мамедова и сестры Мамедъяровы.

Отметим, что в рапиде наилучший результат среди наших шахматистов продемонстрировал Ш.Мамедъяров, занявший восьмое место, тогда как Г.Мамедова оказалась 12-й.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Şəhriyar Məmmədyarov Karlsenə qalib gəlib

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