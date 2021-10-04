Чемпионат мира: Азербайджанский борец вышел в полуфинал

На чемпионате мира по борьбе в Осло (Норвегия) в борьбу вступили два последних борца вольного стиля из Азербайджана.

На чемпионате мира по борьбе в Осло (Норвегия) в борьбу вступили два последних борца вольного стиля из Азербайджана.

Как передает Report, Туран Байрамов (70 кг) одолел в 1/8 финала Адама Батырова (Бахрейн). В 1/4 финала он одержал победу над Джеймсом Грином (США) и вышел в полуфинал. В финале Байрамов будет бороться с Магомедмурадом Гаджиевым (Польша).

Ислам Ильясов (97 кг) в 1/8 финала проиграл Александру Хуштину. Если Хуштин пройдет в финал, Ильясов завтра проведет утешительную встречу.

Полуфинальные соревнования стартуют в 18:30 по бакинскому времени.

Кроме того, сегодня за бронзу будет бороться и Осман Нурмагомедов (92 кг). Его соперником будет Омаргаджи Магомедов (Беларусь). Встреча стартует в 20:00 по бакинскому времени.

Среди азербайджанских борцов бронзовую медаль завоевал Абубакр Абакаров (86 кг).