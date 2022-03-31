Чемпионат Европы: Азербайджанская спортсменка вышла в финал

Азербайджанская борчиха Элис Манолова вышла в полуфинал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.

Азербайджанская борчиха Элис Манолова вышла в полуфинал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории до 65 кг спортсменка на пути к финалу встретилась с румынкой Кристой Инце.

Победившая соперницу со счетом 2:1 Манолова получила путевку на решающий матч. В финале она встретится с украинкой Татьяной Рыжко.

Сегодня за бронзовую медаль также поборются Туркян Насирова (50 кг) и Алена Колесник (59 кг). Их соперницами будут Анна Лукасяк (Польша) и Елена Хайке Брюггер (Германия).