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Чемпионат Европы: Азербайджанская спортсменка вышла в финал

Чемпионат Европы: Азербайджанская спортсменка вышла в финал Азербайджанская борчиха Элис Манолова вышла в полуфинал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
31 марта 2022 г. 19:46
Чемпионат Европы: Азербайджанская спортсменка вышла в финал

Азербайджанская борчиха Элис Манолова вышла в полуфинал чемпионата Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории до 65 кг спортсменка на пути к финалу встретилась с румынкой Кристой Инце.

Победившая соперницу со счетом 2:1 Манолова получила путевку на решающий матч. В финале она встретится с украинкой Татьяной Рыжко.

Сегодня за бронзовую медаль также поборются Туркян Насирова (50 кг) и Алена Колесник (59 кг). Их соперницами будут Анна Лукасяк (Польша) и Елена Хайке Брюггер (Германия).

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi finala yüksəlib

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