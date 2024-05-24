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Микаил Джаббаров поздравил борчих, достигших высоких результатов

Микаил Джаббаров поздравил борчих, достигших высоких результатов Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борчих, добившихся высоких результатов на чемпионате Европы U-23.
Индивидуальные
24 мая 2024 г. 22:16
Микаил Джаббаров поздравил борчих, достигших высоких результатов

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борчих, добившихся высоких результатов на чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети.

"Впервые в истории наша сборная по женской борьбе заняла третье место в командном зачете на чемпионате Европы среди U-23, проходившем в Баку. Члены нашей команды - Жаля Алиева (57 кг) завоевала золото, Эльнура Мамедова (53 кг) - серебро, а Рузанна Мамедова (59 кг) - бронзу. Поздравляю спортсменов и тренеров нашей сборной и желаю им успехов в предстоящих соревнованиях", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov yüksək nəticə əldə etmiş qadın güləşçiləri təbrik edib

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