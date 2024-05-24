Микаил Джаббаров поздравил борчих, достигших высоких результатов

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борчих, добившихся высоких результатов на чемпионате Европы U-23.

Министр экономики, президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил борчих, добившихся высоких результатов на чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети.

"Впервые в истории наша сборная по женской борьбе заняла третье место в командном зачете на чемпионате Европы среди U-23, проходившем в Баку. Члены нашей команды - Жаля Алиева (57 кг) завоевала золото, Эльнура Мамедова (53 кг) - серебро, а Рузанна Мамедова (59 кг) - бронзу. Поздравляю спортсменов и тренеров нашей сборной и желаю им успехов в предстоящих соревнованиях", - написал министр.