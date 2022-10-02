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ЧЕ: Еще один представитель Азербайджана победил армянского боксера

ЧЕ: Еще один представитель Азербайджана победил армянского боксера Еще один азербайджанский боксер выиграл у представителя Армении на юношеском чемпионате Европы, проходящий в итальянском Монтесильвано.
Индивидуальные
2 октября 2022 г. 09:56
ЧЕ: Еще один представитель Азербайджана победил армянского боксера

Еще один азербайджанский боксер выиграл у представителя Армении на юношеском чемпионате Европы, проходящем в итальянском Монтесильвано.

Как передает Report, в 1/4 финала Магомедали Ашуралиев одолел в весовой категории до 54 кг Артура Аветикяна со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:27, 29:28, 29:28). В полуфинале наш боксер сразится с Леваном Демуровым из Грузии.

Еще один представитель Азербайджана Магомедали Гасымзаде также ушел с ринга победителем. Так, в весовой категории до 57 кг, он победил Каллума Каррагера (Ирландия) со счетом 5:0 (30:27, 30:25, 30:26, 30:26, 30:27). На пути к финалу Гасымзаде встретится с латвийцем Николаем Замятиным.

Напомним, что на стадии 1/4 финала Нармин Ализаде (48 кг) победила представительницу Армении Махуру Марикян - 5:0.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha bir boksçusu Avropa çempionatında erməniyə qalib gəlib

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