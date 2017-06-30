Азербайджанский тхэквондист стал чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский тхэквондист Милад Беиги Херчегани завоевал золотую медаль на проходящем в южнокорейском городе Мижу чемпионате мира. Как сообщает Report, 26-летний спортсмен обыграл в финале россиянина Антона Коткова со счетом 21:3.

Харчегани после завоевания золота Европейских игр "Баку 2015" и чемпионата Европы 2016 года стал обладателем титула чемпион мира.

Отметим, что ранее еще один азербайджанский спортсмен Мухаммед Мамедов (63 кг) завоевал бронзовую медаль.





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Азербайджанский тхэквондист Милад Беиги Харчегани вышел в финал проходящего в южнокорейском Мижу чемпионата мира. Как сообщает Report, иранский легионер в полуфинале одолел представляющего Молдову трехкратного чемпиона Европы и серебряного призера чемпионата мира Аарона Куку со счетом 41:5.

В финале соперником Харчегани станет россиянин Антон Котков.

Отметим, что ранее еще один азербайджанский спортсмен Мухаммед Мамедов (63 кг) завоевал бронзовую медаль.