Азербайджанский гимнаст-медалист соревнований в Софии: Не ожидал, что выйду в финал

09:55

"Я не ожидал, что выйду в финал, но благодаря поддержке родителей собрался и сумел завоевать бронзовую медаль."

Об этом Report сказал член сборной Азербайджана по батутной гимнастике, успешно выступивший на всемирных соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Софии (Болгария) и вернувшийся вчера ночью на родину, Магсуд Магсудов.

Спортсмен сказал, что несмотря на напряженный ход соревнования он доволен своим вступлением: "Я боролся со старшей возрастной группой – 15-16 лет. В индивидуальном выступлении я занял третье место, а в синхронном - c товарищем по команде Гусейном Аббасовым - мы завоевали золотую медаль. Борьба шла сложная и напряженная".

Напарник М.Магсудова по синхронному выступлению Гусейн Аббасов назвал их выступление успешным: "В синхронном выступлении мы с Магсудом завоевали золотую медаль. Я рад. Наша следующая цель – завоевать золотую медаль на чемпионате мира в будущем году".

Выступавший в возрастной группе 13-14 лет Али Нифталиев также подчеркнул, что доволен своим выступлением: "Борьба была сложной, напряженной. Выйти в финал было не просто, но мы смогли и в результате завоевали серебряную медаль. Я доволен своим выступлением".

Главный тренер сборной Азербайджана по батутной гимнастике Владимир Шуликин сказал, что команда рада вернуться на родину с медалями: "Мы провели тяжелый, сложный турнир. Сейчас мы отдохнем. Предстоит первенство Азербайджана в Шеки. В феврале пройдет кубок мира. Я надеюсь, что в будущем году наши медали преумножатся".

Тренер сборной Азербайджана по батутной гимнастике Абдулла Гасымов поблагодарил руководство федерации гимнастики Азербайджана за созданные участникам условия: "Впервые на всемирных соревнованиях среди возрастных групп мы выступили в составе 12 человек. Наше выступление было успешным. Мы вернулись в страну с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Я выражаю благодарность руководству, сотрудникам Федерации гимнастики за созданные для нас условия. В будущих соревнованиях мы покажем лучшие результаты".

В синхронной борьбе среди спортсменов 15-16 лет Магсуд Магсудов и Гусейн Абасов завоевали золотую, среди спортсменов 11-12 лет Бахшалиев Аммар и Мустафаев Фархад – бронзовую медали.

В индивидуальных выступлениях Магсуд Магсудов завоевал бронзу в категории 15-16 лет, Ал Нифталиев – серебро в категории 13-14 лет.