​Азербайджанские спортсмены поборются за первенство в чемпионате смешанных единоборств в Краснодаре

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате смешанных единоборств ERMAK PRIME SELECTION 2015, который начнется 11 июня, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Так, в весовой категории до 77 кг Ахад Мамедов сойдется на ринге c Джамбулатом Жерештиевым из России, Гусейн Алиев - с другим российском борцом Мухамедом Берхановым. Наряду с этим, в весовой категории до 70 кг пройдет матч между Джафар Эсмиевым и Расулом Эдиевым из России.

"Tech-KREPFC: PRIME SELECTION 2015 будет состоять из шести этапов. В регламенте утверждено восемь весовых категорий, по восемь участников в каждой. Турниры будут проходить каждые две недели в течение нынешнего лета. Бойцы на пути к финалу должны одолеть соперников в 1/4 и в 1/2 финала. Победители проекта, помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения (общий призовой призовой фонд - более 53 тыс. долларов США), станут обладателями двухлетнего контракта с прописанным количеством боев", - сообщил промоутер Tech-KREP FC Алексей Яценко.