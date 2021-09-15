Азербайджанские школьники завоевали медали в Белграде

Азербайджан представлен в ряде видов спорта на Всемирных школьных спортивных играх, проходящих в столице Сербии, Белграде.

Азербайджан представлен в ряде видов спорта на Всемирных школьных спортивных играх, проходящих в столице Сербии, Белграде.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, команда карате завоевала на соревновании 6 медалей.

Среди подростков 14-15 лет Рашид Сулейманов (63 кг), Рамиля Гейдарлы (ката, 13 лет), Орхан Мусаев (+70 кг), Парвин Гусейнзаде (47 кг) завоевали серебряные, а Джавидан Джалилзаде (57 кг) и Сунай Кязымова (-54 кг) – бронзовые медали.

Кроме того, Марьям Гурбанова (+54 кг) удостоена специальной медали за высокую боевую технику и упорство.

Три азербайджанских тхэквондиста также поднялись на пьедестал почета. Среди девочек Земфира Гасанзаде (41 кг) одолела всех соперниц и стала победителем соревнования. Среди юношей Вугар Асланов (34 кг) завоевал серебряную, Харун Салманзаде (41 кг) – бронзовую медали.

Среди дзюдоистов Гасан Гурбанлы (34 кг), Ахмед Рустамов (46 кг) и Гусейн Эйвазлы (66 кг) завоевали бронзовые медали.