Азербайджанские школьники завоевали 20 медалей в Сербии

В столице Сербии, Белграде завершились Всемирные школьные спортивные игры.

В столице Сербии, Белграде завершились Всемирные школьные спортивные игры.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, вслед за азербайджанскими школьниками, завоевавшими медали в соревнованиях по карате, дзюдо и тхэквондо, награды команде также принесли борцы.

В соревнованиях по вольной борьбе подростки завоевали 8 медалей. Среди них Садиг Гусейнов (44 кг) и Джамал Аббасов (52 кг) одолели всех соперников и стали обладателями золотых медалей.

Элтон Мамедов (38 кг), Эльгюн Мамедов (44 кг), Раван Рагимли (48 кг) и Исмаил Асадли (85 кг) дошли до финала и завоевали серебряные медали. Еще два борца – Иса Юсифов (44 кг) и Абдулла Ибрагимов (75 кг) добавили в копилку команды бронзовые медали.

Азербайджанские школьники завершили соревнования с 20 медалями.