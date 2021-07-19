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Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы Сборная Азербайджана завоевала четыре медали на Кубке Европы по дзюдо в Праге.
Индивидуальные
19 июля 2021 г. 05:55
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы

Сборная Азербайджана завоевала четыре медали на Кубке Европы по дзюдо в Праге.

Как передает Report, во второй день турнира еще один азербайджанский дзюдоист завоевал медаль.

Так, Кенуль Алиева (48 кг), выступавшая в соревнованиях среди девушек, проиграв лишь в финале, заняла второе место.

Ранее серебряные медали среди юношей завоевали члены нашей команды Гасым Велизаде (60 кг) и Рашад Гулузаде (66 кг). А, Нармин Амирли (+78 кг) завоевала бронзовую награду.

Отметим, что на Кубке Европы приняли участие 383 спортсмена из 33 стран. Азербайджан был представлен 11 дзюдоистами.

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Версия на азербайджанском языке Gənc cüdoçularımız Avropa kuboku turnirini 4 medalla başa vurublar

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