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Азербайджанские борцы завоевали две медали в Албании

Азербайджанские борцы завоевали две медали в Албании В столице Албании Тиране прошел международный турнир по борьбе.
Индивидуальные
15 мая 2022 г. 13:27
Азербайджанские борцы завоевали две медали в Албании

В столице Албании Тиране прошел международный турнир по борьбе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, соревнования, которые стартовали 12 мая, продолжались 4 дня.

Азербайджан на турнире представляли два члена сборной по вольной борьбе Хаджимурад Гаджиев (74 кг), который долгое время не мог участвовать в соревнованиях из-за травмы, и Вахит Галаев (125 кг).

Х.Гаджиев победил всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почета, а В.Галаев завоевал бронзовую медаль.

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Версия на английском языке Azerbaijani wrestlers win two medals in Albania
Версия на азербайджанском языке Albaniyada güləşçilərimiz 2 medal qazanıb

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