Азербайджанские борцы завоевали две медали в Албании

В столице Албании Тиране прошел международный турнир по борьбе.

В столице Албании Тиране прошел международный турнир по борьбе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, соревнования, которые стартовали 12 мая, продолжались 4 дня.

Азербайджан на турнире представляли два члена сборной по вольной борьбе Хаджимурад Гаджиев (74 кг), который долгое время не мог участвовать в соревнованиях из-за травмы, и Вахит Галаев (125 кг).

Х.Гаджиев победил всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почета, а В.Галаев завоевал бронзовую медаль.