Азербайджанские борцы примут участие в трех международных турнирах

Названы соревнования, в которых сборные Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе примут участие в начале 2022 года.

Названы соревнования, в которых сборные Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе примут участие в начале 2022 года.

Как передает Report, сборная по вольной борьбе примет участие в турнире Дан Колов-Никола Петров в болгарском городе Велико Тарново.

Соревнование пройдет 17-20 февраля.

Борцы греко-римского стиля стартуют год с соревнований в Турции. Команда во главе с Александром Таракановым 24-27 февраля примет участие в турнире имени Яшара Догу, Вехби Эмире и Хамита Каплана в Стамбуле.

Женщины-борцы 26-30 января примут участие в Гран-при имени Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия).