Азербайджанские боксеры завоевали 21 медаль на международном турнире в Баку

В Баку определились победители традиционного международного турнира «Великий шелковый путь» по боксу.

В Баку определились победители традиционного международного турнира «Великий шелковый путь» по боксу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в пятидневных соревнованиях свои силы испытали 121 спортсмен из 11 стран.

За финальными боями, прошедшими в боксерском центре, наблюдали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения, президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев.

Член азербайджанской команды Хасан Маликов (48 килограммов) в решающем матче встретился с Темирташем Юсуповым из Казахстана. Победивший своего соперника со счетом 3:2 (30:27, 28:29, 28:29, 29:28, 29:28), представитель Азербайджана завоевал золотую медаль.

В весе 57 килограммов на вершину пьедестала поднялся азербайджанский боксер Шамиль Аскеров. Титул сильнейшего он получил после того, как по окончании первого раунда Худойназар Файзов из Узбекистана отказался от продолжения.

Успех своих товарищей повторил и Тайфур Алиев (63,5 килограмма). Победитель Европейских игр в финале оказался сильнее Абдуллы Мадаминова из Узбекистана – 3:2 (29:28, 28:29, 28:29, 29:28, 29:28).

Другие азербайджанские боксеры – Азрак Бабиров (60 кг), Мурад Аллахвердиев (86 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг) – заняли второе место.

Сборная Азербайджана завершила турнир «Великий шелковый путь», завоевав 21 медаль.

Ранее азербайджанские спортсменки Марджона Савриева (50 килограммов), Зейнаб Рагимова (54 килограмма) стали обладательницами золотых медалей, а Мехпара Мамедова (48 килограммов), Гюнель Рагимова (50 килограммов), Лала Намазлы (63 килограмма) завоевали серебро.

Анаханым Исмайлова (50 килограммов), Наргиз Зейналова ( 54 килограмма), Махсати Хамзаева, Айсу Дарвишова (обе в весовой категории 60 килограммов), Малик Гасанов (63,5 килограмма), Ильгар Салахов (67 килограммов), Кямран Шахсуварлы, Миршариф Кязымзаде (оба в весовой категории 75 килограммов), Сархан Будагов (80 килограммов) и Магомед Абдуллаев ( +92 килограмма) были удостоены бронзовых медалей.

Завоевав 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей, национальная сборная заняла в общекомандном зачете второе место. На первое место вышла команда Узбекистана (5-7-6). Замкнул тройку лучших Казахстан (3-2-1).

Лучшим боксером на турнире был признан азербайджанский боксер Шамиль Аскеров, лучшим судьей – представитель Азербайджана Насреддин Мамедов.