Азербайджанская делегация примет участие на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация примет участие на стартующем 22 июля в венгерском городе Дьер Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF).

Как сообщили Report в Национальном олимпийском комитете, в состав делегации из 65 человек входит 41 спортсмен.

Из них 12 - дзюдоисты, 10 – атлеты, 6 - велосипедисты, 4 - гимнасты, столько же пловцы, 3 - теннисисты и 2 – гребцы на каноэ.

Руководителем делегации назначен Вагиф Алиев.

Отметим, что Европейский юношеский олимпийский фестиваль продлится до 30 июля.