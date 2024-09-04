Азербайджан поднялся на 22-е место в медальном зачете Паралимпиады

09:01

Азербайджан занимает 22-е место в медальном зачете на летних Паралимпийских играх в Париже по итогам соревновательного дня 3 сентября (по итогам 2 сентября - 26-ое место).

Как сообщает Report, в активе представителей Азербайджана 5 медалей: три золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

Третью золотую медаль нашей сборной завоевала параатлетка Ламия Велиева (категория T13) в беге на 100 метров.

Ранее Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг) и Саид Наджафзаде (Т12, прыжки в длину) завоевали золото, Раман Салей (плавание на 100 метров на спине) - серебро, Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг) - бронзу.

В общем зачете лидером является Китай (53 золота, 40 серебра, 22 бронзы), на втором месте Великобритания (30 золотых, 18 серебряных, 13 бронзовых), на третьем - США (20 золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых).

Паралимпиада завершится 8 сентября.