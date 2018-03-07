Антидопинговый комитет Франции дисквалифицировал боксера Тони Йоку на 1 год

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ Антидопинговый комитет Франции дисквалифицировал боксера Тони Йоку.

Как передает Reportсо ссылкой на французское издание “LEquipe” причиной послужил тот факт, что спортсмен трижды проигнорировал процедуру допинг-теста.

Наказание 26-ти летнего боксера, нарушевшего антидопинговые правила может быть продлено до 2-х лет.

25-летний Йока является олимпийским чемпионом Олимпийских Игр-2016 в Рио,в весовой категории свыше 91 кг. Представитель Азербайджана в этой весовой категории Магомедрасул Меджидов не принимал участие на чемпионате мира, а на олимпиаде уступил на стадии 1/8 финала казахскому боксеру Ивану Дичко.