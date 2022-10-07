Замминистра: В этом году ожидается подключение 420 тыс. домохозяйств к высокоскоростному интернету

К концу 2021 года на основе технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) к высокоскоростной интернет-сети были подключены 370 тыс. домохозяйств, а в 2022 году планируется подключить еще 420 тыс. домохозяйств.

К концу 2021 года на основе технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) к высокоскоростной интернет-сети были подключены 370 тыс. домохозяйств, а в 2022 году планируется подключить еще 420 тыс. домохозяйств.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии, посвященном использованию радиочастот.

Р.Рустамов проинформировал пользователей радиочастот о последних работах и инновациях в этой области: "Важнейшим элементом на пути построения инновационного общества и цифровой экономики в нашей стране, а также цифровой трансформации является наличие надежной, быстрой и доступной интернет-сети. В рамках партнерства государственного и частного секторов в этом направлении к концу 2024 года планируется обеспечить интернетом все домохозяйства на территории страны и довести минимальную среднюю скорость интернета до 25 Мбит/с".

Мероприятие было организовано Министерством цифрового развития и транспорта. В нем приняли участие члены Общественного совета при министерстве, представители различных структур и специалисты.

Напомним, что интернет-услуги GPON предоставляются по оптоволоконным линиям. Данная технология обладает такими преимуществами, как скорость соединения до 100 Мбит/с, бесперебойная связь и независимость от телефонных линий.