О нас

Замминистра: В этом году ожидается подключение 420 тыс. домохозяйств к высокоскоростному интернету

Замминистра: В этом году ожидается подключение 420 тыс. домохозяйств к высокоскоростному интернету К концу 2021 года на основе технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) к высокоскоростной интернет-сети были подключены 370 тыс. домохозяйств, а в 2022 году планируется подключить еще 420 тыс. домохозяйств.
ИКТ
7 октября 2022 г. 14:21
Замминистра: В этом году ожидается подключение 420 тыс. домохозяйств к высокоскоростному интернету

К концу 2021 года на основе технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) к высокоскоростной интернет-сети были подключены 370 тыс. домохозяйств, а в 2022 году планируется подключить еще 420 тыс. домохозяйств.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии, посвященном использованию радиочастот.

Р.Рустамов проинформировал пользователей радиочастот о последних работах и инновациях в этой области: "Важнейшим элементом на пути построения инновационного общества и цифровой экономики в нашей стране, а также цифровой трансформации является наличие надежной, быстрой и доступной интернет-сети. В рамках партнерства государственного и частного секторов в этом направлении к концу 2024 года планируется обеспечить интернетом все домохозяйства на территории страны и довести минимальную среднюю скорость интернета до 25 Мбит/с".

Мероприятие было организовано Министерством цифрового развития и транспорта. В нем приняли участие члены Общественного совета при министерстве, представители различных структур и специалисты.

Напомним, что интернет-услуги GPON предоставляются по оптоволоконным линиям. Данная технология обладает такими преимуществами, как скорость соединения до 100 Мбит/с, бесперебойная связь и независимость от телефонных линий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Bu il 420 min evin yüksəksürətli internətə qoşulması nəzərdə tutulur"

Самое важное

Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
Ильхам Алиев: Ни у армянской стороны, ни у Совета Европы нет вопросов относительно пяти принципов
6 октября 2022 г. 23:53
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы закроем страницу войны и вражды
6 октября 2022 г. 23:52
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
Президент Азербайджана: Если Армения проявит добрую волю, мирный договор может быть подписан до конца года
6 октября 2022 г. 23:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi