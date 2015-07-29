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    ​Windows 10 уже поступила в продажу

    В Windows 10 появился новый интернет-браузер Microsoft Edge, пришедший на смену Internet Explorer

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Microsoft выпустила в продажу операционную систему (ОС) Windows 10, в которой появились новые возможности для работы и отдыха: она реагирует на жесты и голос, сможет поболтать с пользователем, рассказать анекдот и даже спеть, следить за его внутренним распорядком.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в Windows 10 появился новый интернет-браузер Microsoft Edge, пришедший на смену Internet Explorer.

    Переход на новую ОС бесплатен в течение года для пользователей, у которых стоит лицензионная версия одной из предыдущих операционных систем — Windows 7 или Windows 8/8.1.

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