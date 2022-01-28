Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов

Переход на качественное вещание в формате HD не повлечет за собой никаких дополнительных затрат для телеканалов.

Переход на качественное вещание в формате HD не повлечет за собой никаких дополнительных затрат для телеканалов.

Об этом Report сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

Рустамов отметил, что новое вещание рассчитано на удобство пользователей: "Здесь также не ожидается каких-либо затрат со стороны пользователей, за исключением тех, у кого нет цифровых телевизионных ресиверов. К переходу на качественное вещание мы готовились уже несколько месяцев, и сегодня он состоится. Наша цель - предоставить зрителям более качественное вещание".