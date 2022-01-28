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Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов

Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов Переход на качественное вещание в формате HD не повлечет за собой никаких дополнительных затрат для телеканалов.
ИКТ
28 января 2022 г. 11:24
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
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Переход на качественное вещание в формате HD не повлечет за собой никаких дополнительных затрат для телеканалов.

Об этом Report сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

Рустамов отметил, что новое вещание рассчитано на удобство пользователей: "Здесь также не ожидается каких-либо затрат со стороны пользователей, за исключением тех, у кого нет цифровых телевизионных ресиверов. К переходу на качественное вещание мы готовились уже несколько месяцев, и сегодня он состоится. Наша цель - предоставить зрителям более качественное вещание".

Отметим, что азербайджанские телеканалы, транслируемые посредством спутника Azerspace-1, с 28 января переходят на вещание в формате HD. Это осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между «Азеркосмос», Национальным советом по телевидению и радио, Производственным объединением «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» и Государственным управлением радиочастот, с целью улучшения качества изображения местных телеканалов. Технология вещания будет переведена с метода сжатия MPEG-2 на метод сжатия MPEG-4. Местные телеканалы будут транслироваться в формате HD посредством спутника Azerspace-1 на частоте 11175/H/30000. Для перевода каналов на формат HD рекомендуется воспользоваться инструкцией.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "HD yayım televiziyaları əlavə xərcə salmayacaq"

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