Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов

Переход на качественное вещание в формате HD не повлечет за собой никаких дополнительных затрат для телеканалов.
Об этом Report сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.
Рустамов отметил, что новое вещание рассчитано на удобство пользователей: "Здесь также не ожидается каких-либо затрат со стороны пользователей, за исключением тех, у кого нет цифровых телевизионных ресиверов. К переходу на качественное вещание мы готовились уже несколько месяцев, и сегодня он состоится. Наша цель - предоставить зрителям более качественное вещание".
Отметим, что азербайджанские телеканалы, транслируемые посредством спутника Azerspace-1, с 28 января переходят на вещание в формате HD. Это осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между «Азеркосмос», Национальным советом по телевидению и радио, Производственным объединением «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» и Государственным управлением радиочастот, с целью улучшения качества изображения местных телеканалов. Технология вещания будет переведена с метода сжатия MPEG-2 на метод сжатия MPEG-4. Местные телеканалы будут транслироваться в формате HD посредством спутника Azerspace-1 на частоте 11175/H/30000. Для перевода каналов на формат HD рекомендуется воспользоваться