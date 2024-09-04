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В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram

В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram Запрет Telegram в Республике Корея маловероятен, многие южнокорейцы пользуются им, для блокировки необходимо возникновение проблемы в масштабах всей страны.
ИКТ
4 сентября 2024 г. 17:33
В Южной Корее оценили вероятность запрета Telegram

Запрет Telegram в Республике Корея маловероятен, многие южнокорейцы пользуются им, для блокировки необходимо возникновение проблемы в масштабах всей страны.

Как передает Report, об этом заявил главный адвокат южнокорейской юридической фирмы Delight Чо Вон Хи.

По его словам, чтобы полностью запретить Telegram, пришлось бы блокировать IP-адреса, через которые его можно загрузить. Но для этого необходимо, чтобы сам по себе этот сервис был признан "проблемным", чего на данный момент нет.

"В стране не поднимались никакие споры о вредоносности программы, поэтому до запрета пока далеко. Чтобы возникла ситуация, при которой нужно запретить Telegram, необходимо, чтобы через этот мессенджер совершалось настолько много преступлений, что использование его стало бы реальной проблемой, требующей полного прекращения использования на территории страны", - отметил Чо Вон Хи.

Он добавил, что запретить использование можно, когда Комиссией по телерадиовещанию и коммуникациям будет принято решение, что необходимо блокировать IP-адреса приложения.

"Поскольку Telegram используется в Корее уже давно и обладает функцией, обеспечивающей некоторую секретность, маловероятно, что в реальности будет принято решение о запрете", - заявил эксперт.

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