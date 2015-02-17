В январе сектор услуг связи в Азербайджане увеличился на 14%

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года объем оказываемых населению, организациям и предприятиям информационных услуг и услуг связи составил 133,6 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем оказанных информационных услуг и услуг связи вырос на 13,9%.

Доля оказанных населению услуг в данной сфере составила 72,2%. 52,5% полученного от услуг дохода приходится на долю мобильной связи. По сравнению с январем прошлого года объем данных услуг увеличился на 3,5% и составил 70,2 млн. манатов.

Отметим, что в январе 0,7% от общей суммы основного капитала направлены в информационный сектор и сектор связи.