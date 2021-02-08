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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео
ИКТ
8 февраля 2021 г. 23:24
В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию в разделе видео.

Как передает Report со ссылкой на WABetaInfo, по данным портала, при редактировании роликов будет отображаться значок, при нажатии на который пользователь отправит видео с отключенным звуком.

Пока что функция доступна в бета-версии обновления 2.21.3.13, которое находится на стадии тестирования. На портале также отмечается, что в новом обновлении в мессенджер добавят еще один набор анимированных стикеров, а также улучшат функцию упоминания пользователя в групповом чате.

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