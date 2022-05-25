В рамках TEKNOFEST Azerbaijan стартовал чемпионат Европы по Rocket League

Киберспортсмены, представляющие 10 стран Европы, включая Азербайджан, начали борьбу в Rocket League.

Киберспортсмены, представляющие 10 стран Европы, включая Азербайджан, начали борьбу в Rocket League.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Чемпионат Европы по Rocket League стартовал в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, который впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

На чемпионате Европы по Rocket League за призовой фонд будут бороться сильнейшие команды Азербайджана и Европы.