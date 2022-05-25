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В рамках TEKNOFEST Azerbaijan стартовал чемпионат Европы по Rocket League

В рамках TEKNOFEST Azerbaijan стартовал чемпионат Европы по Rocket League Киберспортсмены, представляющие 10 стран Европы, включая Азербайджан, начали борьбу в Rocket League.
ИКТ
25 мая 2022 г. 19:26
В рамках TEKNOFEST Azerbaijan стартовал чемпионат Европы по Rocket League

Киберспортсмены, представляющие 10 стран Европы, включая Азербайджан, начали борьбу в Rocket League.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Чемпионат Европы по Rocket League стартовал в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, который впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

На чемпионате Европы по Rocket League за призовой фонд будут бороться сильнейшие команды Азербайджана и Европы.

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Версия на английском языке ФотоRocket League European Championship starts within TEKNOFEST Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото“TEKNOFEST Azərbaycan” çərçivəsində “Rocket League” üzrə Avropa çempionatına start verilib

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