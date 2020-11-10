В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран.

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, а также в некоторых странах Европы, в частности в Великобритании, Германии, Испании, Нидерландах, Италии и других.

По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (82%) испытывает проблемы при просмотре новостной ленты, у 11% наблюдаются сложности с просмотром сторис, 6% сообщают о трудностях с просмотром сайта.