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В NASA сообщили о прекращении связи с марсианскими аппаратами

В NASA сообщили о прекращении связи с марсианскими аппаратами Передача данных между Землей и автоматическими аппаратами, которые исследуют Марс, прервалась примерно на две недели.
ИКТ
1 октября 2021 г. 21:22
В NASA сообщили о прекращении связи с марсианскими аппаратами

Передача данных между Землей и автоматическими аппаратами, которые исследуют Марс, прервалась примерно на две недели.

Как передает Report, соответствующее сообщение опубликовано в блоге миссии Perseverance.

"В течение периода с 28 сентября по 17 октября мы не сможем передать какие-либо новые инструкции на Perseverance из-за соединения Марса с Солнцем, - отмечает команда марсохода. - Мы уже передали ему набор команд, чтобы он автономно проводил эксперименты, не несущие риска для оборудования, за ходом которых нет необходимости непрерывно следить". Ученые рассчитывают с пользой применить этот отрезок времени, проведя долгосрочные эксперименты. Например, поскольку марсоход будет стоять в неподвижности, можно проследить за изменением ландшафта под действием ветра.

Каждому обороту Марса вокруг Солнца соответствует примерно 1,9 земных года. Поэтому с интервалом примерно раз в два года происходит соединение Марса с Солнцем, когда они находятся примерно в одной точке земного небосклона. В этот период звезда мешает радиосвязи между планетами, поскольку они расположены строго по разную сторону от нее.

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