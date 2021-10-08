В НАНА состоялась встреча с одним из создателей LCD-монитора Халилом Калантаром

Проживающий в Японии всемирно известный азербайджанский ученый, инженер-электроник, один из главных создателей жидкокристаллического монитора (LCD) профессор Халил Калантар выступил с широким докладом на онлайн-семинаре Института информационных технологий

Проживающий в Японии всемирно известный азербайджанский ученый, инженер-электроник, один из главных создателей жидкокристаллического монитора (LCD) профессор Халил Калантар выступил с широким докладом на онлайн-семинаре Института информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на НАНА.

Вице-президент НАНА, генеральный директор института, академик Расим Алигулиев в ходе семинара представил коллективу института информацию о научной деятельности и достижениях Х. Калантара. Академик отметил, что профессор Халил Калантар внес неоценимый вклад в создание мониторов предыдущего и нового поколений. Будучи автором многочисленных научных статей, десятков книг в области электроники, по которым проходят обучение во всем мире, Калантар также является членом Координационного совета азербайджанцев мира.

Несмотря на то, что видный ученый уже почти 40 лет живет и работает в Японии, у него очень тесные отношения со своей исторической родиной, подчеркнул Алигулиев.

"Халил Калантар, автор многочисленных патентов и изобретений, имеет большие заслуги в разработке технологий, созданных в Японии и широко используемых во всем мире – фотоаппаратов, камер, электронно-лучевых приборов, микросхем, плазменных мониторов, жидкокристаллических мониторов. Научные и практические достижения ученого высоко оцениваются в международном научном сообществе", - сказал академик.

Представив доклад на тему "Жидкокристаллический дисплей и технологии фоновой подсветки" (Liquid Crystal Display and Backlighting Technologies), Калантар наглядно продемонстрировал принцип работы фоновой подсветки в LCD-смартфонах.

Он рассказал о широко используемых в мире технологиях Backlight unit и Backlight optics, автором которых он является, проинформировал о структуре фоновой подсветки в традиционных и современных телевизорах, жидкокристаллических экранах, 3D-дисплеях и других экранных технологиях (Mini-LED, Micro-LED, LCOS).

Калантар поделился с участниками семинара результатами исследований, изобретений и патентов, проведенных в 1995-2011 годах.