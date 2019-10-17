​В этом месяце в Азербайджане зарегистрировано 9 иностранных стартапов

Ввиду того, что Израиль не может привлекать средства от арабских инвесторов для стартапов, он начал регистрировать свои стартапы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления Агентства по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли на встрече с делегацией под руководством Али Вахдата, главы Национального фонда инноваций Ирана.

"Я общался с представителями одной из российских компанией. Они утверждают, что их продукт является конкурентом Oracle на мировом рынке. Но поскольку Россия столкнулась с санкциями, они не могут привлекать международные инвестиции. Я предложил им зарегистрироваться в Азербайджане, чтобы они могли одновременно привлекать здесь инвестиции и в то же время продолжить работу в России".

Отметим, что в этом месяце в Азербайджане было зарегистрировано по 3 израильских, украинских и российских стартапа соответственно.