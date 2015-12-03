​В Баку проходит Региональный форум по управлению интернетом - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:17

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу III Региональный форум по управлению интернетом на тему "Создание среды для регионального развития ИКТ-инноваций". Форум организован совместно с министерством связи и высоких технологий, Программой развития ООН, Департаментом экономических и социальных связей ООН, Университетом АДА.

Как сообщает Report, цель мероприятия - усилить совместное сотрудничество и обмен опытом между национальными участниками в области ИКТ и международными специалистами.

В работе двухдневного форума примут участие порядка 250-300 участников из Азербайджана и других стран, которые обсудят актуальные проблемы сферы ИКТ.

Напомним, что мероприятие проводится ежегодно при поддержке Департаментом экономических и социальных связей ООН (UNDESA) и Женевского секретариата Форума по управлению интернетом ООН.

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Ректор Университета АДА, заместитель министра иностранных дел Хафиз Пашаев выразил благодарность организаторам за выбор университета в качестве места проведения форума: "Мы готовы оказывать всяческую поддержку развитию сферы ИКТ. В следующем году намечается 10-летний юбилей университета. Как вы знаете, до 2013 года университет функционировал как академия. Однако президент рекомендовал нам не довольствоваться семинарами и международными форумами, а расширить деятельность, получив статус университета. Поэтому мы разрабатываем планы обучения по физике, математике и другим предметам на будущее. Проводятся работы по открытию этих факультетов в нашем университете".

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Резидент-координатор ООН, представитель программы развития ООН (UNDP) Антониус Брук в своем выступлении отметил, что UNDP взял на себя обязательство по поддержке Регионального форума по управлению интернетом: "Наша организация в следующем году также готова поддерживать аналогичные мероприятия, так как развитие ИКТ имеет важное значение для каждой страны. Мы готовы выслушать интересные предложения и проекты в данной сфере, провести обсуждения и реализовать в будущем совместные проекты по решению данных проблем".

А.Брук отметил, что в Азербайджане количество пользующихся интернетом мужчин превышает число женщин: "Мы предложили Азербайджану принять Южное партнерство. Это расширит возможности доступа граждан к интернет-ресурсам. Сейчас в стране есть 3 млн. интернет-пользователей. Это очень низкий показатель для страны с развитой сферой ИКТ. В стране количество пользующихся интернетом мужчин превышает число женщин. Во многих регионах Азербайджана пользование интернетом женщинами полностью ограничено. Мы готовы реализовать совместные проекты для устранения этих проблем в будущем. Считаю, что в развитой стране каждый человек доложен иметь выход в интернет".