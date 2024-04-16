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В Азербайджане удостоверения личности будут полностью оцифрованы

В Азербайджане удостоверения личности будут полностью оцифрованы До конца года будут внесены изменения в законодательство, которые предусматривают полную оцифровку свидетельств о рождении, браке и смерти, а также удостоверений личности в Азербайджане.
ИКТ
16 апреля 2024 г. 11:47
В Азербайджане удостоверения личности будут полностью оцифрованы

До конца года будут внесены изменения в законодательство, которые предусматривают полную оцифровку свидетельств о рождении, браке и смерти, а также удостоверений личности в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на проходящем сегодня в Баку саммите Insurtech.

По его словам, на выдачу данных документов приходится около 40% всех услуг, предоставляемых государством населению: "В связи с этим в законодательство будет внесено более 250 актов и изменений".

Набиев подчеркнул, что с этими изменениями подавляющее большинство транзакций между государством и бизнесом, государством и гражданами перейдет в электронный формат.

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Версия на английском языке Rashad Nabiyev: By end of 2024, about 40% of government services will be fully digitized
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "İlin sonunadək dövlət xidmətlərinin təxminən 40 %-i tam rəqəmsallaşdırılacaq"

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