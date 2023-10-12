О нас

В Азербайджане будут использовать ИИ в сейсмологических исследованиях

В Азербайджане будут использовать ИИ в сейсмологических исследованиях Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) начала сотрудничество с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.
ИКТ
12 октября 2023 г. 13:38
В Азербайджане будут использовать ИИ в сейсмологических исследованиях

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) начала сотрудничество с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

Как сообщает Report, сотрудничество нацелено на то, чтобы внедрить использование искусственного интеллекта (ИИ) в сейсмологических исследованиях.

Заведующий отделом "Электронная академия" аппарата президиума НАНА Фариз Имранов сказал, что в широком применении ИИ заинтересован не только Азербайджан, но и весь мир.

Он также отметил важность реализации совместных проектов, связанных с новыми терминами. По его словам, в настоящее время НАНА занимается возобновлением деятельности групп "Википедия".

Ф.Имранов рассказал, что в НАНА проводятся исследования и реализуются проекты с использованием искусственного интеллекта, направленные на сохранение чистоты азербайджанского языка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda seysmoloji tədqiqatlarda süni intellektdən istifadə ediləcək

Экслюзивные новости

Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi