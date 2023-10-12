В Азербайджане будут использовать ИИ в сейсмологических исследованиях

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) начала сотрудничество с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) начала сотрудничество с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

Как сообщает Report, сотрудничество нацелено на то, чтобы внедрить использование искусственного интеллекта (ИИ) в сейсмологических исследованиях.

Заведующий отделом "Электронная академия" аппарата президиума НАНА Фариз Имранов сказал, что в широком применении ИИ заинтересован не только Азербайджан, но и весь мир.

Он также отметил важность реализации совместных проектов, связанных с новыми терминами. По его словам, в настоящее время НАНА занимается возобновлением деятельности групп "Википедия".

Ф.Имранов рассказал, что в НАНА проводятся исследования и реализуются проекты с использованием искусственного интеллекта, направленные на сохранение чистоты азербайджанского языка.