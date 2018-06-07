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    В AccessBank представлены современные решения для борьбы с киберпреступностью

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В головном офисе AccessBank состоялась конференция, посвященная обзору решений по расследованию и предотвращению киберпреступлений и мошенничеств.

    Мероприятие, на котором приняли участие представители ряда банков и крупных компаний, было организовано компаниями SmartIT и Group-IB.

    В ходе конференции были представлены современные решения по предотвращению киберпреступности и мошенничества.

    Вниманию участников мероприятия была представлена статистика киберпреступности. Наряду с этим, огранизаторы мероприятия на практике продемонстрировали методы противодействия кибератакам. В ходе конференции была презентована TDS - система раннего предупреждения киберугроз.

    После презентации организаторы ответили на вопросы участников.

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