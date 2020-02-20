Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций "вырезать", "копировать", "вставить", скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций "вырезать", "копировать", "вставить".
Умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"Умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"
https://report.az/storage/news/e64dc6b4eb3d4f1a30a3ff9828f6d326/db3594c0-c3de-4adf-802f-0f9ae1c446f0_292.jpg
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