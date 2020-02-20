Умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций "вырезать", "копировать", "вставить", скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций "вырезать", "копировать", "вставить".