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Умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"

Умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций "вырезать", "копировать", "вставить", скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций "вырезать", "копировать", "вставить". 
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