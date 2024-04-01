О нас

Telegram запустил монетизацию

Telegram запустил монетизацию Мессенджер Telegram с 31 марта запустил монетизацию для владельцев публичных каналов с аудиторией более 1 тыс. человек.
ИКТ
1 апреля 2024 г. 01:42
Telegram запустил монетизацию

Мессенджер Telegram с 31 марта запустил монетизацию для владельцев публичных каналов с аудиторией более 1 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ресурса.

"Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается" — указывается в пресс-релизе.

Согласно информации компании, нововведение позволит вывести вознаграждение без комиссии, деньги также можно потратить на оплату рекламных объявлений в мессенджере, коллекционных адресов или розыгрышей премиальных подписок. Вывод средств в ближайшие недели станет доступен владельцам каналов на площадке Fragment.

"Каналы в Telegram собирают более 1 трлн просмотров ежемесячно", — заключается в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Telegram” messenceri monetizasiyaya başlayıb

Самое читаемое

После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
25 марта 2024 г. 17:24
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi