Студенты Карьерной Академии SABAH пройдут стажировку в Azercell

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom объявляет “Летнюю студенческую программу стажировки” для студентов группы SABAH министерства образования. Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, эта программа осуществляется в рамках меморандума, подписанного между сторонами.

Согласно правилам, студенты последних двух курсов SABAH могут подать заявку до 8-го мая 2017-го года. Для этого требуется перейти по ссылке https://www.azercell.com/az/company/career/development_oportunities/intern_summer_2017/ (будут рассматриваться заявки, полученные только с адреса @sabah.edu.az).

Начиная с 1-го июля в рамках “Летней студенческой программы стажировки” студенты получат возможность приобрести практические навыки в течение 2-х месяцев.

"Летняя студенческая программа стажировки" в Azercell предоставляет возможность студентам применить теоретические знания, полученные в университете, в реальной рабочей обстановке. Студенты, получая знания непосредственно в телекоммуникационной отрасли, вовлекаются в интересные и ответственные проекты, что, в свою очередь, наряду с приобретением опыта, помогает молодежи в развитии будущей карьеры. В рамках программы Azercell, проводимой с 2008 года по настоящее время, прошли стажировку 112 студентов, из них 16 студентов трудоустроены в компании.

Напомним, что основа сотрудничества с группами SABAH была заложена задолго до этого мероприятия. В прошлом году 50% мест в рамках студенческой программы Azercell по городу Баку были выделены для студентов групп SABAH. Помимо этого, среди 5 групп, которые были отобраны по результатам шестимесячной инкубационной программы, проводимой в сотрудничестве с Центром предпринимательства и инноваций Barama, состояла из студентов группы SABAH. В конце прошлого года Azercell провела для студентов групп SABAH ознакомительный тур по Azercell Plaza и короткие информационные сессии по темам "Знакомство с GSM Технологиями", "Управление продуктами", "Создавай свой бренд". Сотрудники отдела кадров 17-20 февраля прошли двухдневный тренинг для студентов в рамках проекта "Зимняя школа карьеры SABAH".

Группы SABAH являются одним из основных проектов, созданных по инициативе министерства образования в 7 высших учебных заведениях в учебном году 2014/2015.