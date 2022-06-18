SpaceX запустила ракету с германским военным разведывательным спутником

Американская компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon-9 с разведывательным спутником для нужд германских военных.

Американская компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon-9 с разведывательным спутником для нужд германских военных.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, трансляция запуска со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния велась на сайте компании.

Запуск ракеты состоялся в 07:19 по местному времени (18:19, бакинское время). Спустя восемь минут после старта первая ступень носителя была в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме. Первая ступень Falcon-9 ранее была использована в двух запусках SpaceX.

Спутник SARah-1 был разработан компанией Airbus по заказу германских военных. Ожидается, что впоследствии на орбиту будут выведены еще два аналогичных спутника, вместе они придут на смену устаревшим германским разведывательным спутникам системы SAR-Lupe.