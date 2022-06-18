О нас

SpaceX запустила ракету с германским военным разведывательным спутником

SpaceX запустила ракету с германским военным разведывательным спутником Американская компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon-9 с разведывательным спутником для нужд германских военных.
ИКТ
18 июня 2022 г. 22:21
SpaceX запустила ракету с германским военным разведывательным спутником

Американская компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon-9 с разведывательным спутником для нужд германских военных.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, трансляция запуска со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния велась на сайте компании.

Запуск ракеты состоялся в 07:19 по местному времени (18:19, бакинское время). Спустя восемь минут после старта первая ступень носителя была в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме. Первая ступень Falcon-9 ранее была использована в двух запусках SpaceX.

Спутник SARah-1 был разработан компанией Airbus по заказу германских военных. Ожидается, что впоследствии на орбиту будут выведены еще два аналогичных спутника, вместе они придут на смену устаревшим германским разведывательным спутникам системы SAR-Lupe.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
17 июня 2022 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
17 июня 2022 г. 17:05
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
17 июня 2022 г. 16:01
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
17 июня 2022 г. 15:25
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
17 июня 2022 г. 15:04
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi