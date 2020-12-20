СМИ: От хакерской атаки пострадали 200 организаций по всему миру

В ходе масштабной кибератаки, которая затронула госучреждения в США, было взломано 200 организаций по всему миру.

В ходе масштабной кибератаки, которая затронула госучреждения в США, было взломано 200 организаций по всему миру.

Как передает Report, подобные данные приводит Bloomberg , ссылаясь на данные компании Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности, и трех источников, ознакомленных с ходом расследований.

До этого появилась информация, что хакерская атака осуществлялась через программы компании SolarWinds.

Сотрудник Recorded Future Аллан Лиска добавил, что фирма выявила 198 организаций, которые были взломаны таким способом.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что группа хакеров получила доступ к системе Минфина США, а также Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом масштаб взлома был настолько серьезен, что прошла встреча Совета национальной безопасности США.