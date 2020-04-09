Сменился директор "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии

Управляющим директором "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии стал Михаил Прибочий, сообщили Report в компании.

На этой должности он сменил Сергея Земкова, возглавлявшего российский офис "Лаборатории Касперского" в течение 12 лет.

По информации, первоочередной задачей Михаила станет качественное усиление позиций "Лаборатории Касперского" в сервисах, B2B и xSP-сегментах, а также увеличение доли рынка компании в странах ближнего зарубежья.

В течение последних десяти лет Михаил занимал должность генерального директора компании Axoft, глобального сервисного IT-дистрибутора. Под его руководством Axoft стал лидером в области продаж ПО и решений для кибербезопасности на российском рынке, занял ведущие позиции в проектной дистрибуции, два года подряд становился лучшим в мире партнёром "Лаборатории Касперского" по темпам роста и в продажах корпоративных продуктов.

Сергей Земков продолжит работать в "Лаборатории Касперского" в должности советника генерального директора в сфере перспективных проектов в России. В новой роли он сосредоточится на развитии направлений и проектов по созданию иммунных решений на базе операционной системы KasperskyOS, выстраивании партнёрской экосистемы, коммерциализации инновационных цифровых решений компании.