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Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность

Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность Церемония по случаю запуска на полную мощность самого быстрого в мире суперкомпьютера "Фугаку" состоялась во вторник в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Первоначально ввести его в полный ра
ИКТ
9 марта 2021 г. 08:50
Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность

Церемония по случаю запуска на полную мощность самого быстрого в мире суперкомпьютера "Фугаку" состоялась во вторник в вычислительном центре японского государственного Института естественных наук (Рикэн) в городе Кобе. Первоначально ввести его в полный рабочий цикл предполагалось в апреле, однако этот процесс было решено ускорить в том числе из-за необходимости проводить экстренные исследования, связанные с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Частично "Фугаку" был запущен в апреле 2020 года. В июне его признали самым быстрым в мире эксперты международного проекта "Топ-500", которые определяют наиболее мощные суперкомпьютеры на планете. В ноябре этот статус был вторично подтвержден. "Фугаку" занял также первое место в трех других категориях, продемонстрировав лучшие показатели при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.

Этот суперкомпьютер создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Рикэн. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который ранее занимал первое место в рейтинге, а теперь опустился на вторую строчку. На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую позиции занимают машины из Китая.

В настоящее время "Фугаку" будет задействован более чем в сотне различных исследований. Помимо проблем пандемии, они связаны, в частности, с разработками в области искусственного интеллекта и прогнозированием погоды. "Фугаку" - одно из наименований священной для японцев горы Фудзи. Это слово также перекликается с названием корпорации Fujitsu.

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