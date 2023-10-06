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Samsung обгонит Apple по количеству титановых смартфонов

Samsung обгонит Apple по количеству титановых смартфонов Samsung планирует оснастить титановыми рамками все три смартфона линейки Galaxy S24, опередив Apple, которая применяет этот материал только в своих флагманских моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.
ИКТ
6 октября 2023 г. 00:37
Samsung обгонит Apple по количеству титановых смартфонов

Samsung планирует оснастить титановыми рамками все три смартфона линейки Galaxy S24, опередив Apple, которая применяет этот материал только в своих флагманских моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Как передает Report, об этом сообщает портал IXBT со ссылкой на авторитетного инсайдера Revegnus.

Согласно источнику, Samsung будет самостоятельно изготавливать титановые рамки для базовой модели Galaxy S24 на своем заводе во Вьетнаме, а для более дорогих версий S24+ и S24 Ultra будет обращаться к поставщикам из других компаний.

В то же время ближайший конкурент Samsung, Apple, использует титан лишь в двух старших моделях iPhone, тогда как другие две базовые модели предлагают алюминиевые рамки.

Пока о смартфонах линейки Galaxy S24 мало известно. Ранее в сети появились рендеры всех моделей, которые показывают, что новинки сохранят дизайн предшественников. Ключевым внешним отличием в S24 Ultra станет переход устройства к плоскому дисплею.

Смартфонам также приписывают чипы Snapdragon 8 Gen 3 или фирменный Exynos 2400 в зависимости от региона. По слухам, флагманскую линейку представят раньше обычного - вместо февраля презентация Galaxy Unpacked может пройти в январе.

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