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Россия выдвинула азербайджанца на пост генсека Международного союза электросвязи

Россия выдвинула азербайджанца на пост генсека Международного союза электросвязи Россия представила кандидатуру уроженца Азербайджана Рашида Исмаилова на пост генерального секретаря Международного союза электросвязи.
ИКТ
30 сентября 2021 г. 21:35
Россия выдвинула азербайджанца на пост генсека Международного союза электросвязи
Рашид Исмаилов

Россия представила кандидатуру уроженца Азербайджана Рашида Исмаилова на пост генерального секретаря Международного союза электросвязи.

Как передает Report со ссылкой на МИД РФ, об этом было отмечено в ходе межмидовских консультаций СНГ по международной информационной безопасности (МИБ) в Москве.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В ходе консультаций был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества государств-участников СНГ в сфере обеспечения МИБ на глобальных и региональных площадках.

Стороны приветствовали начало работы новой Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. Российская делегация представила проекты резолюции 76-ой сессии Генассамблеи ООН по МИБ и концепции Конвенции ООН по МИБ.

Российская сторона также выступила с презентацией проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях.

Участники мероприятия обсудили перспективы наращивания взаимодействия по тематике МИБ на пространстве СНГ, включая согласование проекта Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ на период до 2030 года.

Стороны договорились провести следующие межмидовские консультации СНГ по МИБ в первом полугодии 2022 г. в Минске.

Отметим, что Рашид Исмаилов родился 2 ноября 1965 года в Баку. Имеет два высших образования. В различные годы занимал посты в организациях, работающих в области ИТ и консалтинга. В 2014-2018 годах являлся заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. В 2018-2019 года - генеральным директором Nokia в России.

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