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Россия и Турция ведут переговоры о запуске турецких спутников на орбиту

Россия и Турция ведут переговоры о запуске турецких спутников на орбиту Сейчас по линии госкорпорации Роскосмос ведутся переговоры о заключении двустороннего соглашения с Турцией
ИКТ
6 апреля 2021 г. 11:24
Россия и Турция ведут переговоры о запуске турецких спутников на орбиту

«Главкосмос» и Турция ведут переговоры относительно запуска турецких спутников на орбиту на российских ракетах.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава компании Дмитрий Лоскутов.

Лоскутов не уточнил, какие именно спутники планируется отправить в космос и когда это может произойти.

По его словам, в настоящее время по линии госкорпорации Роскосмос ведутся переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве с Турцией.

Глава «Главкосмоса» подчеркнул, что более серьезные проекты, в том числе пилотируемые полеты, возможны только при подписании этого соглашения между странами.

В 2014-2015 году запущенные с космодрома «Байконур» российские ракеты «Протон-М» вывели на орбиту турецкие телекоммуникационные спутники Turksat 4A.

Ранее глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что власти Турции в ближайшее время планируют подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космосе.

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