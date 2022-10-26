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Раскрыты характеристики новых iPhone 15

Раскрыты характеристики новых iPhone 15 Флагманские смартфоны Apple iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выход которых запланирован на 2023 год, получат обновленный процессор, а также улучшенные камеры.
ИКТ
26 октября 2022 г. 09:59
Раскрыты характеристики новых iPhone 15

Флагманские смартфоны Apple iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выход которых запланирован на 2023 год, получат обновленный процессор, а также улучшенные камеры.

Как передает Report, эта информация была получена из отчета аналитической фирмы TrendForce.

Как прогнозируют аналитики, в следующем году Apple представит четыре модели iPhone 15. Обе флагманские модели получат чип Apple A17 Bionic - в отличие от "младших", которым достанется A16 Bionic. Кроме того, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти - в текущей линейке этот показатель составляет лишь 6 ГБ. Также в Trend Micro предполагают, что именно в линейке iPhone 15 появятся первые смартфоны Apple с разъемом USB-C, так как Европейский союз принял директиву о переходе всех гаджетов на единый порт, начиная с 2024 года.

Помимо прочего, прогнозируют специалисты, iPhone 15 Pro Max получит перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

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